Москва, 18 апреля, 2023, 22:16 — ИА Регнум. Запланированный в Москве концерт казахстанского рэпера Jah Khalib, открыто поддержавшего Украину, не состоится. Об этом ИА REGNUM сообщил гендиректор концертной площадки Crocus City Hall Роман Грачёв.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Jah Khalib

Ранее исполнитель Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) опубликовал в соцсетях пост в поддержку Украины. В то же время артист запланировал ряд концертов в России, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.

В Сети разразилась волна негодования пользователей, которые потребовали отменить его выступления. В то же время коллега рэпера, музыкант Аким Апачев направил в Минкультуры запрос, отметив, что Jah Khalib, может не просто «поддерживать террористическую украинскую армию, но и финансировать ВСУ».

На фоне скандала в Петербурге отменили концерт рэпера. Концертная площадка КСК «М-1 Арена» заявила ИА REGNUM, что запланированное на 25 апреля выступление точно не состоится. Вслед за Петербургом на запрос агентства ответили, что и в Москве концерт будет отменён.