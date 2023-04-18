Москва, 18 апреля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В администрации Crocus City Hall купившим билеты на концерт казахстанского рэпера Jah Khalib заявили, что надо читать поменьше Telegram-каналов и что концерт певца никто отменять не будет. Об этом ИА REGNUM рассказали зрители предстоящего концерта в Москве.

Скриншот с YouTube Jah Khalib

Одна из потенциальных зрительниц сообщила журналистам, что позвонила в «Крокус», чтобы узнать, стоит ли ей сдавать билеты на выступление Jah Khalib. Накануне в СМИ появилась информация, что концерт требуют отменить из-за того, что рэпер поддерживает Украину. Администрация «Крокуса» ответила, что в этом нет необходимости, потому что новости в интернете не являются достоверной информацией, и никто концерт отменять не будет.

«Не обращайте внимание на новости в Telegram, концерт состоится, и никто его не отменит», — заявили в администрации площадки Crocus City Hall.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после волны негодования и критики в адрес казахстанского рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), который опубликовал на своей страничке пост в поддержку Украины, питерская площадка «М-1 Арена» решила отменить концерт, запланированный на 25 апреля.

Пользователи в России осудили рэпера за «попытку усидеть на двух стульях», а коллега артиста, музыкант Аким Апачев отправил запрос в Минкультуры с просьбой рассмотреть возможность отмены выступлений Jah Khalib в России.

«Направил министру культуры Российской Федерации Любимовой Ольге Борисовне официальный запрос на отмену концертов Бахтияра Мамедова в России по факту поддержки террористической украинской армии и возможное спонсирование ВСУ этим «артистом». Обзвонил всех, кого знаю. Написал везде, куда мог», — рассказал Апачев.