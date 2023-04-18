Санкт-Петербург, 18 апреля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. После волны критики и призывов в сети отменить концерты рэпера Jah Khalib в России, площадка в Санкт-Петербурге КСК «М-1 Арена» заявила ИА REGNUM, что концерт 25 апреля не состоится.

Sabyrzhan.makhambetzhan Jah Khalib

«Концерт отменен. Только что пришло распоряжение руководства площадки», — Заявили ИА REGNUM в КСК «М-1 Арена».

Интернет-пользователи призвали отменить концерты казахстанского рэпера Jah Khalib после того, как он опубликовал пост в поддержку Украины.

Музыкант Аким Апачев направил в Минкультуры запрос, в котором попросил отменить концерты казахстанского рэпера на территории России.

«Направил министру культуры Российской Федерации Любимовой Ольге Борисовне официальный запрос на отмену концертов Бахтияра Мамедова в России, по факту поддержки террористической украинской армии и возможное спонсирование ВСУ этим «артистом». Обзвонил всех, кого знаю. Написал везде, куда мог», — уточнил Апачев.

Накануне ИА REGNUM писало, что общественники потребовали отменить концерт певицы Анжелики Варум (Мария Варум), запланированный на конец апреля в Crocus City Hall в Красногорске. Поводом для такого призыва послужили высказывания исполнительницы против российской спецоперации на Украине. Кроме того, общественники напомнили, что Варум постоянно проживает за рубежом, а на заработки приезжает в Россию.