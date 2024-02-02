Материалы с тегом «Интерпол»
На Украине рассказали, в чём обвиняют задержанного в Аргентине россиянина
Сына российского предпринимателя Игоря Чуркина задержали в Аргентине из-за того, что он якобы «обманом пытался сохранить бизнес на Украине», утверждает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. «На основании собранных ГБР доказательств правоохранительными органами Аргентинской Республики...
2 февраля 2024
Полиция Аргентины задержала россиянина по запросу Украины
В Аргентине сотрудники полиции задержали россиянина по запросу Киева, ожидается решение суда о его возможной экстрадиции на Украину, сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова. В беседе с «РИА Новости» дипломат пояснила, что посольство получило...
2 февраля 2024
В Литве захотели ограничить права России в Интерполе
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила 29 ноября на 91-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, что права России и Белоруссии в организации нужно ограничить. «Интерпол должен сделать всё возможное, чтобы такие недемократические государства, как Россия или Белоруссия, не пользовались...
29 ноября 2023
В Москве задержали граждан Таджикистана, объявленных в международный розыск
Оперативники национального центрального бюро Интерпола МВД России совместно с сотрудниками столичной полиции задержали в Москве двух граждан Таджикистана, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и находившихся в международном розыске, передаёт 29 сентября «МВД Медиа». «По информации...
29 сентября 2023
Разыскиваемого Интерполом британца задержали в Москве
В Москве задержали объявленного Интерполом в розыск британца Дина Джона С. Мужчина разыскивается по подозрению в угрозах жизни и здоровью человека. Британца остановили для проверки документов днём 21 сентября на Варшавском шоссе, он находится в розыске по запросу Мальты. В процессе правоохранители...
23 сентября 2023
В Интерполе обеспокоились из-за поставляемого Украине оружия
Интерпол обеспокоен фактом масштабных поставок на Украину различного вооружения, которое после завершения конфликта может оказаться в любой точке мира, заявил генеральный секретарь организации Юрген Сток в интервью телеканалу Euronews. «Что касается конфликта между Россией и Украиной, мы очень...
9 сентября 2023
В МВД опровергли ограничение полномочий Интерпола в России
МВД России опровергло сообщения о том, что полномочия Интерпола в стране теперь ограничены, в опубликованном приказе действующий порядок работы международной организации в России остался прежним, говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства. «Опубликованный на...
18 августа 2023
RT: МВД ограничило полномочия Интерпола в России
МВД России ограничило полномочия Интерпола в России в оперативно-разыскной деятельности, пишет RT со ссылкой на документ, опубликованном 18 августа на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно приказу, подразделения по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами...
18 августа 2023
В Приморье задержали обвиняемого в хранении 1 кг метамфетамина
Во Владивостоке полиция задержала находящегося в международном розыске гражданина Азербайджана, обвиняемого в хранении 1 кг метамфетамина. О проведённой операции сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. Розыск обвиняемого инициировали правоохранители Азербайджана. Ранее велось...
16 августа 2023
Пропавшую в Вене девушку нашли во Владивостоке
Во Владивостоке правоохранители разыскали гражданку Австрии, пропавшую из Вены осенью 2022 года и объявленную в международный розыск. Об удачном завершении поисков рассказали в пресс-службе УМВД по Приморскому краю. Сообщается, что Интерпол Австрии объявил в международный розыск 27-летнюю девушку...
21 июня 2023
В Москве задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина, который находился в розыске по линии Интерпола (Международной организации уголовной полиции). Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Собеседник издания уточнил, что подозреваемый был задержан 5 апреля в...
6 апреля 2023