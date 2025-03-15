Москва, 15 марта, 2025, 10:36 — ИА Регнум. Румынский преступник Василь Родидеал, арестованный в Москве по запросу Интерпола, жил в России под чужим именем. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Родидеал получил российский паспорт в 2018 году взамен паспорта СССР, выданного на имя другого человека. Так он стал Василием Кравцовым. Личность Родидеала установили после сравнения дактилоскопических карт, говорится в материале.

Ранее агентство сообщило, что Россия по запросу Интерпола задержала и арестовала одного из самых разыскиваемых Румынией преступников, осуждённого на родине за серию тяжких преступлений. Ожидается, что Родидеала выдадут румынской стороне.

На родине мужчину осудили на 12,5 года лишения свободы за создание организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, подстрекательство к совершению убийства и другие преступления. По данным следствия, в 2005 году Родидеал задумал убить партнёра по бизнесу путём подрыва его автомобиля, но исполнителей спугнули полицейские. Позже предприниматель просил достать ему пистолет и патроны, но его план снова сорвался. После этого злоумышленники покинули страну.

В феврале в Генпрокуратуре РФ сообщили, что Интерпол в одностороннем порядке прекратил международный розыск обвиняемых и осуждённых в России. По словам начальника организационно-правового управления ведомства Сергея Плохова, из-за решения исполкома, ограничивающего диалог с российскими правоохранительными органами, организация продолжает действовать в одностороннем порядке.

В январе министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о массовых отказах других стран выдавать преступников российскому правосудию. Он отметил, что необходимо сообща противодействовать политизации и искусственно нагнетаемой политической повестке, чтобы не дать сформироваться благоприятной почве для роста криминала.