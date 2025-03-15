Москва, 15 марта, 2025, 09:18 — ИА Регнум. Россия по запросу Интерпола задержала и арестовала одного из самых разыскиваемых Румынией преступников Василя Родидеала. На родине его обвиняют в серии тяжких преступлений, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Родидеал скрылся от румынского следствия и был объявлен в розыск. Суд в Москве вынес решение о его аресте в конце февраля, чтобы в дальнейшем выдать Румынии.

Вопрос об экстрадиции рассмотрит Генпрокуратура России после получения необходимого пакета документов. Румынские правоохранители уже подтвердили российским коллегам, что намерены требовать выдачи Родидеала.

Согласно сайту румынской полиции, в отношении Родидеала выдан ордер на исполнение приговора. На родине его осудили на 12,5 года лишения свободы за создание организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, подстрекательство к совершению убийства и хранению фальшивых денег с целью сбыта и другие преступления.

СМИ Румынии сообщали, что в 2005 году Родидеал планировал убить партнёра по бизнесу путём подрыва его автомобиля, но исполнителей спугнули полицейские. Позже Родидеал просил достать ему пистолет и патроны, но замысел об убийстве снова не был осуществлён из-за вмешательства полиции. После этого злоумышленники покинули страну.