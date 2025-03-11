Варшава, 11 марта, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Польские пограничники задержали гражданку Украины, которую власти Казахстана разыскивали за участие в торговле человеческими органами. Об этом заявила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Пшемышле Малгожата Пентковская, сообщил телеканал TVP Info.

Doris Heimann/Global Look Press

На 35-летнюю Ксению П. обратили внимание 6 марта, когда она намеревалась попасть на Украину через железнодорожный пограничный переход в Пшемышле. Проверка показала, что в отношении украинки действует красное извещение Интерпола — ее разыскивают по всему миру.

«Суд в Казахстане осудил задержанную за участие в международной организованной преступной группе, занимавшейся в период с 2017 по 2019 год незаконным извлечением человеческих тканей и органов для продажи на черном рынке», — отметила Пентковская.

Женщину признали виновной в «незаконном получении» почек у 56 жертв в Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Таиланде и у себя на родине. Украинку приговорили к 12 годам лишения свободы, но ей удалось избежать наказания. В международном розыске она находилась с 9 ноября 2020 года.

Польская прокуратура попросила арестовать задержанную на семь суток для выдачи казахстанской стороне. Вероятно, это произойдет в ближайшие дни, добавила Пентковская.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в 2022 году секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что Европейский теневой рынок человеческих органов активизировался за счёт поступлений с Украины. По его словам, закупленные у социально уязвимых слоёв украинского населения органы переправляют подпольным трансплантологам в европейские страны.

В июне 2024 года украинские СМИ сообщили о разоблачении целой преступной сети, в которую входил в том числе бывший заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук. Вместе с ним задержали десятерых врачей.

Выяснилось, что врачи одной из больниц Киева и ряда других клиник незаконно извлекали органы и их части у людей, находившихся в беспомощном состоянии, а затем продавали за рубеж. Появилось и видео с митингом родственников погибших бойцов ВСУ, которые добились медицинской экспертизы тел своих родных. Исследование показало, что у всех при жизни изъяли органы.