Москва, 9 апреля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Национальное центральное бюро Интерпола в Египте передало ранее депортированного из США россиянина сотрудникам МВД РФ. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства внутренних дел.

IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ/Global Look Press

«Сегодня в Арабской Республике Египет состоялась передача сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России обвиняемого в мошенничестве. Он был депортирован из США в сопровождении американского конвоя», — говорится в сообщении МВД РФ в Telegram-канале.

По версии следствия, мужчина с 2006 по 2007 год в составе ОПГ похитил денежные средства ряда банков, нанеся ущерб на несколько десятков миллионов рублей. Точная сумма не называется.

В ноябре 2008 года было возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 174.1 УК РФ («Мошенничество и отмывание денежных средств или иного имущества в результате совершения им преступления»), а в 2012 году обвиняемому изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Однако фигурант скрылся от следствия за границей и был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

По данным Генпрокуратуры РФ, депортированным гражданином РФ является Владимир Целлермаер, который с помощью мошеннических схем похитил у банков более 32 млн рублей.

В ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий.

Как передавало ИА Регнум, в феврале США выдали России Дмитрия Кошелева, обвиняемого в разбойном нападении, совершенном в аэропорту Пулково в 2014 году.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что американские власти могут депортировать в РФ около сотни россиян, находящихся в депортационных тюрьмах. Эти люди пересекли мексиканскую границу или прибыли в аэропорты страны, после чего формально запросили убежище. Вступивший в должность президента США Дональд Трамп приостановил действие упрощенной программы, в рамках которой нелегалы рассчитывали получить разрешения на временный въезд.