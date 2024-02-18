Материалы с тегом «Глобальное потепление»
Учёные сообщили о мировой угрозе из-за участившихся нашествий саранчи
Глобальное потепление климата, которое всё чаще вызывает нашествия саранчи, может привести к дестабилизации продовольственной безопасности. Об этом пишет научный журнал Science Advances. Как отмечают учёные журнала, пустынная саранча Schistocerca gregaria, рой которой может составлять квадратный...
18 февраля 2024
Учёные предрекли рекордно жаркое лето в 2024 году
Наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений и побить рекорд 2023 года. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные агентством Bloomberg. Специалисты пояснили, что на повышение температуры в текущем году будет влиять природное явление Эль-Ниньо, связанное с колебанием...
9 января 2024
Климатологи предрекли рекордно теплую зиму
Предстоящая зима на Земле с высокой вероятностью будет рекордно тёплой. Об этом говорится в отчёте, опубликованном 1 декабря на сайте Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН). «Вероятность того, что глобальная средняя температура поверхности зимой 2023/24 года установит новый...
1 декабря 2023
Человечество предупредили о климатическом коллапсе
Человечество переживает климатический коллапс, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае. «Мы переживаем климатический коллапс в режиме реального времени», — заявил Гутерриш на...
30 ноября 2023
Экоактивисты в Париже облили краской стеклянную пирамиду Лувра
Климатические активисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра. Видео акции распространили очевидцы в соцсетях. Сообщается, что несколько активистов движения «Последняя реновация» (Derniere Renovation) подбежали к стеклянной пирамиде музея и начали забрасывать купол шариками с оранжевой...
27 октября 2023
Экологи раскритиковали Гутерриша за политические интересы в экоповестке
Когда западные политики сводят все существующие экологические проблемы к изменению климата, вызванного парниковыми газами, то лукавят, потому что климатическая повестка стала удобным способом добиваться политических и экономических целей. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала доцент...
21 сентября 2023
Генсек ООН Гутерриш заявил, что человечество открыло врата ада
О ждущем мир аде из-за проблем изменения климата заявил 21 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщил канал ABC News. «Человечество открыло врата ада», — сказал Гутерриш с трибуны ООН. Генсек ООН раскритиковал мировое сообщество за неспособность в достижении прогресса по борьбе с климатическими...
21 сентября 2023
Экологи: глобальное потепление ухудшило качество воды в реках по всему миру
Изменение климата и экстремальные погодные явления (засуха, ливни, аномальная жара и наводнения) создают серьёзные проблемы для управления водными ресурсами с точки зрения как доступности водных ресурсов, так и качества воды. Об этом говорится в исследовании, опубликованном 12 сентября в журнале...
12 сентября 2023
Эколог назвал условие для переселения в Европу красных огненных муравьёв
Если климат в европейских странах из-за глобального потепления станет подобен тропическому, как в регионах Южной Америки, то нашествие красных огненных муравьёв в Европе неминуемо. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции...
12 сентября 2023
Климатолог оценил риски новой рекордной жары летом 2024 года
Температурные рекорды на планете Земля стали обычным явлением, и человечество идёт к такому состоянию климата, когда каждое следующее лето будет в среднем жарче предыдущего. Об этом корреспонденту ИА Регнум 6 сентября заявил климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН...
6 сентября 2023
Лето 2023 года оказалось самым жарким в истории наблюдений
По данным Службы по изменению климата, лето в 2023 году стало самым жарким за всё время наблюдений за погодой, сообщила Всемирная метеорологическая организация ООН 6 сентября. «Глобальная температура поверхности моря находится на беспрецедентно высоком уровне третий месяц подряд, а протяжённость...
6 сентября 2023
Эколог допустил затопление прибрежных территорий из-за потепления
Изменение уровня мирового океана с учётом потепления атмосферы планеты на два или более градуса может произойти в 2080–2100 годах, а благодаря исследованиям учёных прибрежные и островные государства могут начать подготовку к возможным сценариям подтопления заранее. Об этом в беседе с ИА Регнум...
6 сентября 2023
Климатолог оценил прогноз о гибели 1 млрд человек из-за изменения климата
Если концентрация углекислого газа в атмосфере Земли начнёт увеличиваться не по экспоненте, а перейдёт в фазу гиперболического роста, то человечество может получить такой рост температуры, что погибших будет даже больше, чем 1 млрд человек. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 августа заявил...
29 августа 2023
Эколог РАН заявил, что водный кризис и засухи в ЕС не затронут Россию
Европейские политики принимают абсурдные решения в условиях, когда изменение климата идёт быстрее, чем предполагалось. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 августа заявил эколог, экономист, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Ранее издание Financial Times...
28 августа 2023
Климатолог допустил рост числа наводнений в РФ из-за глобального потепления
Глобальное потепление в разных регионах проявляется наводнениями, лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами, причём интенсивность этих процессов с каждым годом увеличивается. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института...
19 августа 2023
Аномальной жаре нашли неожиданное объяснение
Аномальную жару в 2023 году связали с извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаи в Полинезии, сообщил портал Essopenarchive.org. Масштабы извержения подводного вулкана в январе 2022 года были настолько велики, что в стратосферу попало беспрецедентное количество водяного пара, а также...
11 августа 2023
Экологи прокомментировали страхи учёных из-за аномалии над Антарктидой
Аномальное ранее формирование озоновой дыры над Антарктидой лишь временное явление, которое могло быть спровоцировано как мощным извержением вулкана Тонга в Тихом океане, так и частично влиянием деятельности человека. Но это не приведёт к масштабному таянию ледников. Об этом в беседе с ИА Регнум...
10 августа 2023
Климатолог: Скандинавию и Прибалтику накроет ледником через 50 лет
Наступление в Европе нового (антропогенового) ледникового периода — это неизбежный сценарий, считает климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов. Ранее ученые из Института Нильса Бора Копенгагенского университета заявили, что одним из результатов...
2 августа 2023
Россиянам рассказали об экологической катастрофе, ставшей нормой
Привычная для последних лет ситуация с лесными пожарами в России по нормам 1980-х годов могла бы считаться катастрофичной, заявил в беседе с ИА Регнум биолог, эколог, эксперт по вопросам леса и борьбы с лесными пожарами Алексей Ярошенко. Он подчеркнул, что вследствие глобального изменения климата...
29 июля 2023
Названа главная причина экстремальной жары в мире
Младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ назвал глобальное потепление главной причиной экстремальной жары в Китае и в мире в 2023 году. В понедельник, 24 июля он заявил, что рекордные температуры зафиксировали во многих странах, а в Китае самая...
24 июля 2023