Москва, 11 марта, 2025, 02:26 — ИА Регнум. Максимальные значения температуры воздуха зафиксировали в России в XXI веке, что говорит о существенном влиянии глобального потепления на климат страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Global warming Глобальное потепление в представлении художника

«Все рекорды минимальных температур были установлены в марте более 70-100 лет тому назад, и в конце XIX века, и в начале XX века, а максимальные — все установлены в нынешнем веке», — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам метеоролога, потепление климата очевидно, процессы идут очень активно.

Как сообщало ИА Регнум, по прогнозам учёных, из-за глобального потепления и таяния полярных льдов существует риск наступления мегацунами, при которых высота волн может достигать 150 метров. Такие волны будут передвигаться с большой скоростью, обрушивая всё вокруг. Их может вызвать обвал больших кусков льда и горных пород в океан.

К 2027 году арктические льды могут полностью растаять, что значительно повлияет на экосистему и климат Земли, считают климатолог Селин Хёзе из Гётеборгского университета и доцент университета Колорадо в Боулдере Александр Ян. Учёные проделали 300 компьютерных симуляций, согласно большинству из которых Арктика будет освобождена ото льда в течение 9–20 лет. В исследовании отмечается, что это произойдёт вне зависимости от уровня эмиссии парниковых газов.

Климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов отмечал, что глобальное потепление в разных регионах проявляется наводнениями, лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами, причём интенсивность этих процессов с каждым годом увеличивается.