Москва, 23 марта, 2025, 04:33 — ИА Регнум. Текущий, 2025 год может войти в историю как один из самых теплых в истории. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лето в Москве

«Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых. Связано это с тем, что последние годы становятся всё теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Помимо этого, на погоду также влияет повышенная температура океана, что сказывается на состоянии атмосферы: передаваемое тепло от океанов способствует повышению температуры воздуха, пояснил метеоролог.

Вместе с этим, по словам синоптика, период зимнего времени в России может сократиться. Однако зима в России будет точно «до конца нынешнего века», заверил Вильфанд.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Вильфанд заявил, что максимальные значения температуры воздуха зафиксировали в России в XXI веке, что говорит о существенном влиянии глобального потепления на климат страны.

По прогнозам учёных, из-за глобального потепления и таяния полярных льдов существует риск наступления мегацунами, при которых высота волн может достигать 150 метров. Такие волны будут передвигаться с большой скоростью, обрушивая всё вокруг. Их может вызвать обвал больших кусков льда и горных пород в океан.

К 2027 году арктические льды могут полностью растаять, что значительно повлияет на экосистему и климат Земли, считают климатолог Селин Хёзе из Гётеборгского университета и доцент университета Колорадо в Боулдере Александр Ян. Учёные проделали 300 компьютерных симуляций, согласно большинству из которых Арктика будет освобождена ото льда в течение 9–20 лет. В исследовании отмечается, что это произойдёт вне зависимости от уровня эмиссии парниковых газов.

Климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики РАН Алексей Карнаухов отмечал, что глобальное потепление в разных регионах проявляется наводнениями, лесными пожарами и повышенными засухами, где-то ураганами и смерчами, причём интенсивность этих процессов с каждым годом увеличивается.