Вашингтон, 4 мая, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Грибок Aspergillus может стать серьезной угрозой для здоровья и даже жизни миллионов человек по всему миру из-за потепления, которое способствуют его размножению. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Financial Times (FT).

Станислав Красильников/ТАСС

Специалисты считают, что изменение климата и повышение уровня влажности способствуют быстрому распространению заболеваний, который провоцирует этот плесневый гриб. Уже сейчас ежегодно грибковые инфекции поражают миллионы людей в разных частях планеты. Потепление увеличит географию распространения потенциально смертельных патогенов, устойчивых к многим медикаментам.

Ученые отмечают, что мир всё ближе к «переломному моменту», поскольку более 90% видов грибов остаются неизученными. Каждый год от инвазивных грибковых инфекций умирает около 3,8 млн человек. Особенно опасен аспергиллез для людей с ослабленным иммунитетом, сказано в публикации.

Эксперты прогнозируют, что один из самых опасных грибков к 2100 году может охватить 77% территории, где его нет на данный момент. Прогнозы могут стать еще менее утешительными, если страны не прекратят использовать ископаемое топливо, заключают специалисты.

Как передавало ИА Регнум, издание Mirror в апреле сообщало об обнаружении в Малайзии новой бактерии, устойчивой к антибиотикам. Она опасна тем, что вызывает инфекции в разных частях тела. По мнению ученых, наиболее подвержены заражению ею могут стать люди из стран с низким уровнем дохода.

В марте научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал о значительном влиянии глобального потепления на климат страны. Об этом он заявил на фоне рекордно высоких для первого весеннего месяца температур.

До этого ученые предрекли таяние арктических льдов. По словам климатолога Селина Хёзе из Гётеборгского университета и доцента университета Колорадо в Боулдере Александра Яна, уже к 2027 году льды в Арктике могут полностью растаять.