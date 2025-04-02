Баренцбург, Норвегия, 2 апреля, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Ледники архипелага Шпицберген стремительно тают, ежегодно ледяной массив теряет почти по 2,5 м, в последний раз такое происходило 4000 лет назад, когда по земле еще ходили мамонты. Об этом 2 апреля сообщили в Арктическом и Антарктическом институте (ААНИИ).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам ученых, если текущий темп таяния сохранится, то реперный ледник Альдегонда в окрестностях поселка Баренцбург, имеющий среднюю толщину около 80 м, может полностью исчезнуть через 30 лет.

Специалисты отмечают, что отступление ледников оказывает сильное влияние на арктические экосистемы, изменяя объем пресной воды, режим рек и динамику мерзлоты.

«Современные методы исследований, такие как георадиолокация и термометрия, показывают, что сокращается не только объем и площадь ледников, но и изменяется их гидротермическая структура, особенности пульсации и движения», — сообщает пресс-служба института.

Как передавало ИА Регнум, 4 марта самый крупный и старый айсберг мира А23а прекратил дрейф и, вероятнее всего, вновь сел на мель недалеко от острова Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов.

С течением времени А23а распадется на более мелкие части под действием теплой океанической воды. Айсберг может повлиять на окружающую среду, так как питательные вещества, высвободившиеся в результате его таяния, могут повысить доступность пищи для всей региональной экосистемы.

1 февраля от айсберга откололась глыба размером около 80 кв. км, что составило около 2% от ледяного гиганта. Специалисты отмечали, что площадь А23а во время дрейфа по чистой воде с ноября 2023 года сократилась почти на 11%.