Выборы депутатов Госдумы IX созыва и параллельно прошедшие кампании регионального и местного уровней были отмечены политической конкуренцией.

Виталий Аньков/РИА Новости

Всего в дни голосования состоялось почти 2200 выборов разного уровня, в ходе которых обновилось около 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

В главных — думских — выборах участвовал 4361 зарегистрированный кандидат. Из них 2774 — от десяти партий. По одномандатным округам баллотировались 1587 граждан: 1583 кандидата от одиннадцати партий и четыре самовыдвиженца.

По данным Независимого общественного мониторинга, доля отказов в регистрации в одномандатных округах снизилась почти в восемь раз — с почти 8% в 2021 году до менее 1% в 2026-м.

Существенно выросло доверие граждан к организаторам выборов. Адресное информирование избирателей оказалось востребованным: в рамках проекта «ИнформУИК» члены комиссий обошли более 48 миллионов домовладений — это 95% от общего числа. Состоялось 38,7 млн разговоров, информацию получили 73 млн избирателей. Двери открыли 83% граждан.

Человекоцентричная система

Такие результаты — следствие комплексного развития всей российской избирательной системы, заметила в комментарии ИА Регнум политолог Виктория Карпова, эксперт ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований) и член Российской ассоциации политических консультантов.

За время, прошедшее с предшествующего большого избирательного цикла, совершенствовались правила участия в выборах, коммуникация с гражданами и технологическая архитектура голосования, указала эксперт.

Она обратила особое внимание на расширение коммуникации между избирательной системой и гражданином: если в прошлом цикле двери открывали примерно 40–45%, то сейчас показатель вырос почти вдвое.

«Избирательная комиссия становится для граждан не только тем институтом, который организует голосование, но и непосредственно каналом коммуникации», — подчеркнула Карпова.

Дистанционное электронное голосование стало частью повседневной электоральной инфраструктуры, отмечает политолог.

Здесь важен принцип человекоцентричности: избиратель получает возможность выбрать наиболее удобный способ участия с учетом места пребывания, графика работы и жизненных обстоятельств.

Несмотря на попытки кибератак, система сработала, и попытки нарушить ее работу не привели к срыву процедуры, отмечает эксперт. Еще один фактор доверия, на который указала Виктория Карпова, — это развитие многоуровневого наблюдения и сокращение числа обращений по процедуре голосования.

Доверие складывается из опыта гражданина на каждом этапе — от понятности права участия и доступности информации до удобства голосования и прозрачности процесса для наблюдателей.

На участок — со слоном

Организаторы избирательных кампаний — от местных до федеральной — создали обстановку защищенности и одновременно праздника, отмечают эксперты.

Все три дня голосования прошли в штатном режиме, существенных отклонений зафиксировано не было. Люди приходили на участки семьями, в том числе многодетными.

Подавляющее большинство избирателей находилось в приподнятом настроении, с чувством гордости за страну и пониманием важности личного участия. Традиционно было много ярких и необычных примеров.

В Петербурге девушка привела на участок шесть корги. В Калмыкии жители приехали голосовать на верблюдах — это старая праздничная традиция региона.

В Сочи на участок привели 18-летнюю слониху. В Фокине (Приморский край) голосовали в национальных костюмах, в Бурятии молодежь приходила с российскими и республиканскими флагами. В Калмыкии на участке выступил хор «Надежда», в Псковской области — клуб исторической реконструкции.

В Костроме на дому проголосовал 101-летний ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Владимир Рыхлов.

Российские космонавты, находившиеся на Международной космической станции, проголосовали дистанционно по закрытому каналу связи с Центром управления полетами.

В Челябинской области председатель участковой комиссии Ксения Петунина прямо с участка уехала в родильный дом, став мамой, но до последнего момента не покидала свой пост. В Калуге один из избирателей отметил на участке свой день рождения.

Выборы перестали быть для многих чем-то нервным и оторванным от обычной жизни, заметил в комментарии ИА Регнум политический эксперт Илья Гераскин, руководитель программы «Выборы» Центра политической культуры.

«Человек пришел на участок, встретил соседей, проголосовал и пошел дальше по своим делам. Никакой драмы. В этом и заключается важный эффект — политика на несколько дней стала частью нормальной повседневной жизни», — отметил собеседник.

Эксперт подчеркнул феномен личного участия. Можно сколько угодно обсуждать выборы по телевизору или в интернете, но поставить свою «галочку» — совсем другое дело. Это короткое и конкретное действие: пришел, сделал выбор, повлиял на общий результат. Когда вокруг спокойная и доброжелательная атмосфера, возникает естественное чувство сопричастности.

«Праздничное настроение на выборах — вовсе не парадокс. Скорее это признак того, что процедура воспринимается как нормальная и понятная часть жизни. Когда человеку не приходится ждать конфликта за каждым поворотом, он приходит не «отбыть гражданский долг», а действительно поучаствовать», — отметил Гераскин.

Совместное участие большого количества людей в одном общем деле, по его оценке, почти неизбежно создает ощущение праздника, резюмировал эксперт.