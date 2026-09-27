В Единый день голосования (ЕДГ) 2026 года не только определился состав Госдумы нового созыва, но и прошло в общей сложности 60 выборов различных уровней.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В 10 регионах были избраны главы, в 39 субъектах федерации обновились законодательные собрания, прошло десять муниципальных выборов.

В двух республиках — Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — глав избрали региональные депутаты. Прямые выборы руководителей состоялись в восьми регионах: Мордовии, Туве, Чечне, в Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской, Ульяновкой областях.

Как отмечают политологи, кандидаты, которых поддержали президент Владимир Путин и партия «Единая Россия», победили с заметным отрывом.

Это касается в том числе управленцев, которым недавно было поручено руководство приграничными регионами со сложной обстановкой. Временно исполняющий обязанности главы Белгородской области Александр Шуваев получил 65,97% голосов, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук — 68,01%.

Впечатляющие результаты показали и переизбранные на новый срок руководители: глава Чечни Рамзан Кадыров (99,85%), Тувы — Владислав Ховалыг (90,95%), Мордовии — Артём Здунов (77,99%), губернаторы Пензенской области Олег Мельниченко (70,8%) и Ульяновской области Алексей Русских (68,76%). Местные депутаты большинством голосов подтвердили полномочия действующего главы Северной Осетии Сергея Меняйло и его коллеги из Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.

Все врио региональных руководителей победили в первом туре со средним показателем 70 процентов, что говорит о высокой степени доверия граждан к политикам, которым доверяет президент, отметил в беседе с ИА Регнум политический консультант Игорь Даченков.

«Эти кампании уже традиционно носят характер референдума», — подчеркнул Даченков. Таким образом, отметил он, большинство граждан говорят «да» политике российских властей в целом.

Вторым важным фактором стало совмещение избирательных кампаний, указал собеседник. Во многих субъектах одновременно с выборами глава регионов шла подготовка к выборам в законодательные собрания, а в ряде случаев еще в думы столиц регионов и муниципалитеты.

«Это давало кумулятивный эффект: консолидация нескольких кампаний, как правило, приводила к высокой явке и сплочению вокруг предложенных кандидатур», — указал Даченков.

Третьим обстоятельством эксперт назвал влияние внешнеполитической повестки и специальной военной операции. Эти факторы оказывают воздействие на общественное сознание и способствуют мобилизации избирателей. Наконец, за последнее время административные структуры научились более качественно и эффективно с ней работать.

Даченков отдельно обратил внимание на уровень явки во время общефедеральных думских выборов. Названная ЦИК цифра — 59,8%, лучший показатель за три последних избирательных цикла, говорит сама за себя, подчеркнул политолог. Это свидетельство вовлеченности людей в определение того, какой будет политика России на ближайшие годы.

Главный результат выборов в законодательные собрания 39 регионов совпадает с общефедеральным результатом. «Единая Россия» на обоих уровнях одержала безоговорочную победу, завоевав большинство, отметил политолог.

Всего представительство в обновленных местных парламентах получили девять партий.

По предварительным итогам, самым представительным стал парламент Новгородской области. В нем сформирован семипартийный состав: пять парламентских политических сил, а также Партия пенсионеров и «Яблоко».

Уверенные результаты партии власти на региональном уровне Даченков связал с поддержкой кандидатов, которым выразил доверие президент Путин, совмещением кампаний и общей мобилизацией на фоне внешней повестки.

Высокая явка стала одним из ключевых итогов избирательной кампании и отразила как эффективность организационной работы, так и готовность людей активно участвовать в голосовании, резюмировал собеседник ИА Регнум.