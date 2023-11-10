Материалы с тегом «Департамент здравоохранения Москвы»
В Депздраве назвали среднюю зарплату водителя скорой помощи в Москве
В Москве среднемесячная зарплата водителей скорой медицинской помощи за 8 месяцев 2023 года составила более 65 тысяч рублей. Об этом 10 ноября корреспонденту ИА Регнум сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы. Ранее появилась информация, что в Москве наблюдается резкое сокращение...
10 ноября 2023
В Депздраве Москвы рассказали о ситуации с распространением кори
Департамент здравоохранения Москвы подтвердил информацию о небольшом росте заболеваемости корью в столице. Об этом во вторник, 2 мая, сообщается на официальном сайте ведомства. «В Москве мы действительно фиксируем рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом...
2 мая 2023