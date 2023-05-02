Москва, 2 мая, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Москвы подтвердил информацию о небольшом росте заболеваемости корью в столице. Об этом во вторник, 2 мая, сообщается на официальном сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«В Москве мы действительно фиксируем рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом ситуация не является критической», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ситуация находится под полным контролем Департамента здравоохранения и Управления Роспотребнадзора по столице, а практически все заболевшие корью являются непривитыми.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора объяснили, что рост заболеваемости кори в стране связан с традиционным для этой болезни периодом, а также с постепенным накоплением населения, не имеющего подготовленного иммунитета.