Москва, 10 ноября, 2023, 10:37 — ИА Регнум. В Москве среднемесячная зарплата водителей скорой медицинской помощи за 8 месяцев 2023 года составила более 65 тысяч рублей. Об этом 10 ноября корреспонденту ИА Регнум сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Александр Погожев ИА Регнум

Ранее появилась информация, что в Москве наблюдается резкое сокращение численности водителей скорой помощи. Представители профсоюзов связывают это с низкими заработными платами.

«Информация о массовых увольнениях водителей подстанций не соответствует действительности, — заверили в департаменте. — Штат ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс» укомплектован необходимым количеством водителей. Показатели приёма на работу и увольнения, в том числе с выходом на пенсию, по медицинским показаниям и пр., ежегодно находится на одном и том же уровне, позволяющем ежедневно обеспечивать в полном объёме выезд автомобилей скорой медицинской помощи».

По данным ведомства, среднемесячный показатель ротации сотрудников составляет не более 2% от всего штата водителей, что является естественным движением кадров.

Как подчеркивают чиновники, размер дохода конкретного работника определяется с учётом выплат стимулирующего характера, исходя из конкретных результатов работы водителя. К базовому тарифу в 112,8 рублей в час за выполнение дополнительных трудовых функций, квалификацию и длительное выполнение трудовых обязанностей устанавливаются доплаты и надбавки к тарифной ставке: надбавка водителям за классность, надбавка водителям за выслугу лет, доплата за руководство бригадой, доплата за работу в ночное время (с 22:00 до 6:00), доплата за работу по переносу больных на носилках, доплата за работу наставником.

«Графики работы водителей составляются с учётом норм действующего законодательства, — заверили в департаменте. — В Москве график гибкий и более удобный для сотрудников автокомбината, нежели в некоторых регионах».

Также в ведомстве напомнили, что водители скорой помощи привлекаются к сверхурочной работе в выходные дни за пределами месячной нормы рабочего времени с согласия водителей и по согласованию с профсоюзным комитетом организации.

Что касается заработных плат, то, как подчеркнули в Департаменте здравоохранения, за период с 2021 по 2023 годы индексационные выплаты всем сотрудникам ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс» производились уже семь раз.

«Кроме того, за период 2022–2023 годов в городе введены четыре новые подстанции скорой помощи (Ленинская слобода, г. Московский, п. Киевский, г. Щербинка). В ходе контрольных мероприятий информация о снижении доступности скорой и неотложной медицинской помощи не нашла фактического подтверждения», — подытожила пресс-служба.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам сопредседателя межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрея Коновала, Москва столкнулась с серьёзной проблемой нехватки водителей скорой помощи. Одной из причин этого стали маленькие заработные платы и растущий список обязанностей. Коновал рассказал, что в действительности водитель скорой помощи получает около 40-50 тысяч рублей, а более высокие суммы, о которых отчитываются чиновники, формируются за счёт разного рода надбавок.

До этого ряд российских СМИ сообщил, что не только в Москве, но и в других регионах России наблюдается серьёзный дефицит водителей машин скорой помощи.

Например, в Казани многие водители отказываются работать за 35 тысяч рублей в месяц. А в кубанском городе Гулькевичи, по информации местных СМИ, в июле 2023 года уволились почти все водители местной ЦРБ. Непростая ситуация и в Новосибирске, где сложилась острая нехватка бригад для оказания даже экстренной помощи горожанам.

В беседе с корреспондентом ИА Регнум президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», глава рабочей группы СПЧ по здравоохранению и народосбережению Ольга Демичева заявила, что в РФ есть проблема с комплектацией бригад скорой помощи, что, вероятнее всего, связано с уровнем заработной платы.