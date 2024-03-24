Москва, 24 марта, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В больницах Москвы сейчас находятся 92 человека, которые пострадали после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, состояние семи из них крайне тяжёлое, заявила 24 марта замглавы российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Дарья Драй ИА Регнум

«В настоящий момент в столичных больницах на лечении находятся 92 пациента, из них в крайне тяжёлом состоянии — семь пациентов, в тяжёлом состоянии — 29 человек, в том числе двое детей», — процитировал Ракову Telegram-канал Депздрава.

Она отметила, что все поступившие в больницы Москвы люди получают необходимую медпомощь. Из реанимации в профильные отделения уже перевели пациентов с положительной динамикой. Людям оказывают как врачебную, так и психологическую помощь.

У больниц в городе есть все необходимые расходные материалы, лекарства и запас донорской крови и её компонентов, отметила заммэра. Она уточнила, что из стационаров российской столицы уже выписали 27 человек, которые поступили после теракта в «Крокусе».

Как сообщало ИА Регнум, в результате произошедшего 22 марта теракта в Красногорске в «Крокус Сити Холле» погибли, по официальной информации, 133 человека.

По данным подмосковного минздрава, пострадали 154 человека, из которых 107 госпитализировали, 44 назначили амбулаторное лечение. Ведомство 24 марта также сообщило, что трёх пациентов выписали.

Сегодня, 24 марта, директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил о готовящейся выписке большого количества пациентов, которые поступили после случившегося в «Крокусе». В основном выписывают пациентов, которые во время теракта получили отравление угарным газом. По его данным, одна из пациенток, находящаяся в тяжёлом состоянии, находится на искусственной вентиляции лёгких, остальные тяжёлые больные чувствуют себя лучше.

Федеральное медико-биологическое агентство России 24 марта сообщило, что в Москве и Подмосковье более пяти тысяч человек сдали кровь для раненных в результате теракта в «Крокусе».

Теракт в «Крокусе» произошёл вечером 22 марта. Всех четырёх непосредственных исполнителей теракта поймали в Брянской области. Ещё по делу о теракте задержали семь подозреваемых — в общей сложности 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил, что все виновные понесут наказание.