Москва, 1 октября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Мошенники начали практиковать новую схему по выманиванию личных данных граждан, предлагая установить или обновить приложение «ЕМИАС. ИНФО», сообщил 1 октября Департамент здравоохранения Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Они обзванивают граждан, представляясь сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

«Они предлагают помочь с установкой или обновлением приложения «ЕМИАС. ИНФО», для этого советуют скачать его, открыть направленный файл или назвать код, присланный в СМС, для подтверждения данных», — сообщили в Депздраве.

Ведомство подчеркнуло, что эту информацию нельзя никому передавать, добавив, что секретным кодом может интересоваться только мошенник. Медработники не помогают гражданам с установкой приложения «ЕМИАС. ИНФО» по телефону и не просят назвать коды или личные данные.

Если человеку необходимо установить или обновить это приложение, ему следует обратиться к администраторам в московских городских поликлиниках или к сотрудникам офисов «Мои Документы» в зоне электронных услуг.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября глава департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов рассказал о новой мошеннической схеме с обновлением банковских приложений. Аферисты обзванивают людей, представляясь сотрудниками банков и предлагая установить «правильную версию» сервиса. Клиент переходит по ссылке, экран телефона оказывается заблокированным, и мошенники в этот момент получают доступ к личному кабинету пользователя.

Если человек отказывается переходить по ссылке, ему угрожают блокировкой счетов и карт. Количество жалоб от клиентов на звонки такого рода с начала сентября выросло в шесть раз, отметил эксперт.