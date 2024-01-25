Материалы с тегом «Бритни Спирс»
Бритни Спирс внесли в чёрный список отеля в США из-за её выходок
Отель в США, который часто посещала певица Бритни Спирс, решил внести её в чёрный список, сообщило издание The Sun. «Персонал был сведен с ума выходками поп-звезды», — говорится в материале. Бритни Спирс часто отдыхала в пятизвездочном семейном отеле Four Seasons в Уэстлейк-Виллидж (Калифорния)...
25 января 2024
Бритни Спирс прокомментировала развод с Сэмом Асгари
Американская певица Бритни Спирс в своём аккаунте в одной из соцсетей прокомментировала развод с супругом Сэмом Асгари, заявив, что больше не могла терпеть эту боль. Артистка опубликовала видео, на котором танцует в нижнем белье. Она призналась, что хотела бы показать свои эмоции, но всегда была...
19 августа 2023
СМИ: муж Бритни Спирс подал на развод спустя 14 месяцев после свадьбы
Супруг американской певицы Бритни Спирс подал заявление на развод через 14 месяцев после регистрации брака. Об этом сообщил портал TMZ, ссылаясь на источники. По его информации, Сэм Асгари подал заявление о разводе и на прошлой неделе уехал из дома после ссоры из-за слухов о измене певицы. В...
17 августа 2023