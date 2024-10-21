Штат Калифорния, США, 21 октября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Известная американская певица Бритни Спирс объявила о том, что «вышла замуж сама за себя». Об этом она написала в своём профиле Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кадр из соцсети

«День, когда я вышла замуж за себя. Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое гениальное, что я когда-либо делала», — указала она в подписи к посту с видео в шёлковой ночнушке и белой фате с кружевом.

При этом комментарии ко всем её записям закрыты, поэтому неизвестно, что по поводу такого перфоманса думают поклонники 42-летней певицы, ранее трижды побывавшей замужем.

Как передавало ИА Регнум, в январе Спирс внесли в чёрный список американского отеля Four Seasons в Калифорнии из-за сообщений гостей о том, что звезда ходила топлесс вдоль бассейна и вела себя непристойно.

Бритни Спирс в январе 2023 года хотела продать дом в штате Калифорния, купленный вместе с супругом Сэмом Асгари в июне 2022 года за $11,8 млн. В нём певица планировала начать жизнь «с чистого листа».

Асгари подал на развод спустя 14 месяцев после свадьбы. Он уехал из дома после ссоры из-за слухов об измене певицы. Сообщалось, что супруги сталкивались с серьёзными проблемами на протяжении нескольких месяцев, Спирс нередко устраивала драки.