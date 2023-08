Вашингтон, 17 августа, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Супруг американской певицы Бритни Спирс подал заявление на развод через 14 месяцев после регистрации брака. Об этом сообщил портал TMZ, ссылаясь на источники.

EPA/ТАСС Бритни Спирс и Сэм Асгари

По его информации, Сэм Асгари подал заявление о разводе и на прошлой неделе уехал из дома после ссоры из-за слухов о измене певицы.

В материале отмечается, что супруги сталкивались с «серьёзными проблемами» на протяжении нескольких месяцев, Спирс нередко устраивала драки.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля Бритни Спирс анонсировала выпуск своей первой книги. Она будет представлять собой мемуары, уже открыт предзаказ. Книга получила название The Woman in Me («Женщина во мне»), она поступит в продажу 24 октября, обложку книги украсила чёрно-белая фотография исполнительницы и автора, она позирует топлесс.

Ранее сообщалось, что Спирс планирует продать дом в штате Калифорния, купленный вместе с супругом Сэмом Асгари в июне 2022 года за $11,8 млн. В нём певица хотела начать жизнь «с чистого листа» после выхода из-под опеки отца. При этом особняк Спирс располагался рядом с виллой её бывшего мужа Кевина Федерлайна, в которой также проживают их общие дети.