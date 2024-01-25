Вашингтон, 25 января, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Отель в США, который часто посещала певица Бритни Спирс, решил внести звезду в чёрный список, сообщило издание The Sun.

face to face/Global Look Press Бритни Спирс

«Персонал был сведен с ума выходками поп-звезды», — говорится в материале.

Бритни Спирс часто отдыхала в пятизвездочном семейном отеле Four Seasons в Уэстлейк-Виллидж (Калифорния), расположенном в нескольких минутах езды от её особняка. Она любила ходить на бьюти-процедуры и пользоваться услугами спа-салона.

Три источника подтвердили изданию, что на поп-звезду неоднократно жаловались другие отдыхающие. Один из собеседников издания сообщил, что год назад Бритни Спирс уже вносили в чёрный список отеля, но потом снова разрешили посещать и пользоваться услугами отеля.

Другой источник рассказал, что гости жаловались на то, что певица ходила топлесс у бассейна и тем самым вызывали дискомфорт у посетителей, а её поведение часто было странным и раздражало отдыхающих.

Кроме того, в материале издания отмечается, что в отель часто приезжают высокопоставленные гости, будь то деловая поездка или отдых, и они не хотят, чтобы их заставляли чувствовать себя неловко.

При этом представитель Бритни Спирс не подтвердил эту информацию, а в отеле отказались от комментариев.

Отметим, что у певицы уже были проблемы с пребыванием в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз. В марте 2008 года ей запретили посещать отель после жалоб высокопоставленных гостей. Чтобы доказать своё право на пребывание в отеле, Бритни Спирс тогда отказалась убрать свою машину с полосы для въезда в отель.

Как сообщало ИА Регнум, американская певица Бритни Спирс в январе 2023 года хотела продать дом в штате Калифорния, купленный вместе с супругом Сэмом Асгари в июне 2022 года за $11,8 млн. В нём певица хотела начать жизнь «с чистого листа» после выхода из-под опеки отца.

Асгари подал на развод спустя 14 месяцев после свадьбы. Он уехал из дома после ссоры из-за слухов об измене певицы. Сообщалось, что супруги сталкивались с серьёзными проблемами на протяжении нескольких месяцев, Спирс нередко устраивала драки.