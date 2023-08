Штат Калифорния, США, 19 августа, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс в своём аккаунте в одной из соцсетей прокомментировала развод с супругом Сэмом Асгари, заявив, что больше не могла терпеть эту боль.

NINA PROMMER/EPA/ТАСС Бритни Спирс и Сэм Асгари

Артистка опубликовала видео, на котором танцует в нижнем белье. Она призналась, что хотела бы показать свои эмоции, но всегда была вынуждена скрывать свои слабости.

«Как все знают, мы больше не вместе… я немного в шоке… Но, честно говоря, я больше не могла терпеть эту боль», — написала, в частности, Спирс.

Она не стала объяснять, почему произошло расставание, отметив, что это никого не касается.

Как передавало ИА Регнум, о том, что супруг американской певицы Сэм Асгари подал заявление на развод через 14 месяцев после регистрации брака, стало известно 17 августа. Отмечалось, что пара серьёзно поругалась из-за слухов о неверности Спирс.

По данным источников портала TMZ, у супругов были серьёзные проблемы на протяжении нескольких месяцев. Асгари редко ночевал дома, а Спирс часто устраивала драки.

11 июля Бритни Спирс анонсировала выпуск своей первой книги. Она будет представлять собой мемуары, уже открыт предзаказ. Книга получила название The Woman in Me («Женщина во мне»), она поступит в продажу 24 октября, обложку книги украсила чёрно-белая фотография исполнительницы и автора, она позирует топлесс.