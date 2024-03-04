Материалы с тегом «Башар Асад»
Асад: Зеленский в роли комедианта был успешнее, чем на посту президента
Глава киевского режима Владимир Зеленский в своей прошлой роли комедианта достиг больших успехов, чем на текущем посту. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Соловьёв Live», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия-1» на платформе СМОТРИМ. «Он же (Зеленский...
4 марта 2024
Асад заявил, что на выборах в США победит Трамп
Претендент на пост президента США Дональд Трамп имеет все шансы во второй раз стать хозяином Белого дома, однако это не повлияет на политический курс страны, так как американские лидеры похожи между собой. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад. «Анализ СМИ и другой информации показывает, что...
3 марта 2024
Асад рассказал, кого поддержит Сирия на выборах президента России
Предпочтения Сирии на выборах президента России очевидны, поскольку для Дамаска имеет особое значение тот российский лидер, который помог дать отпор терроризму в Сирии, заявил 3 марта президент Сирии Башар Асад. Любые перемены в России сказались бы и на Сирии, а потому в Дамаске не относятся к...
3 марта 2024
Асад заявил, что решения Путина восстанавливают в мире баланс сил
Принятые президентом РФ Владимиром Путиным решения возвращают Россию на международную арену и восстанавливают баланс сил. Об этом 3 марта заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Соловьёв Live». «Решения, принятые президентом Путиным, возвращают Россию на международную арену и...
3 марта 2024
Лавров высказался о решении французского суда выдать ордер на арест Асада
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя выдачу Францией ордера на арест президента Сирии Башара Асада, заявил, что западная судебная система не один раз доказала свою предвзятость. На этот вопрос он ответил в ходе совместной пресс-конференции после переговоров с коллегой из...
16 ноября 2023
Ордер на арест Асада сочли признаком беспомощности Франции в Африке
Ордер на арест президента Сирии Башара Асада не повлияет в действительности ни на что, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА Регнум. Ранее суд в Париже выдал ордер на арест Асада, которого обвиняют в применении химического...
15 ноября 2023
Франция выдала ордер на арест Асада
Суд в Париже выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химического оружия в 2013 году. Об этом 15 ноября сообщило агентство AFP. По его данным, всего Франция выдала четыре ордера: также в отношении брата сирийского лидера, командующего Республиканской гвардией...
15 ноября 2023
Эксперты оценили риск масштабного столкновения сил США и сирийской армии
Когда США открыто объявили себя союзниками Израиля в очередном ближневосточном конфликте, они стали легитимной военной целью для проиранских и антиизраильских сил, считает востоковед Артём Кирпичёнок. Об этом он заявил 9 ноября корреспонденту ИА Регнум. Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что...
10 ноября 2023
Путин обсудил ситуацию в секторе Газа с главами четырёх арабских государств
Президент России Владимир Путин обсудил гуманитарную ситуацию в секторе Газа во время телефонных разговоров с лидерами Сирии Башаром Асадом, Ирана Ибрагимом Раиси, Палестины Махмудом Аббасом и Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщила 16 октября пресс-служба Кремля. «Выражена крайняя обеспокоенность...
16 октября 2023
Путин обсудит палестино-израильский конфликт с лидерами пяти государств
Президент России Владимир Путин проведёт 16 октября пять телефонных разговоров, в ходе которых обсудит палестино-израильский конфликт, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. «Путин поговорит с лидерами основных стран, относящихся к этому конфликту, выскажет нашу позицию, оценку и...
16 октября 2023
Путин и Асад призвали к немедленной доставке гумпомощи в сектор Газа
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в секторе Газа и заявили, что необходимо направить туда гуманитарную помощь. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба сирийского лидера. «Они обсудили способы прекращения израильских атак в секторе...
16 октября 2023