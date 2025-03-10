Дамаск, 11 марта, 2025, 01:34 — ИА Регнум. Правительственные силы Сирии остановили попытки атак вооружённых сторонников экс-президента страны Башара Асада. Об этом заявил представитель минобороны Сирии Хасан Абдель Гани.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Мы смогли отразить атаки остатков павшего режима и его офицеров и лишить их фактора неожиданности. Нам удалось не допустить их к жизненно важным центрам и обеспечить безопасность большинства дорог общего пользования… Теперь мы заявляем о завершении военной операции», — написал он в соцсети X.

Гани добавил, что действующие власти прокладывают путь к возвращению нормальной жизни и к восстановлению безопасности и стабильности в стране.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в Латакии произошли столкновения между сторонниками Асада и силами нового правительства Сирии. В результате беспорядков в провинции ввели комендантский час. Позднее в город вошли лояльные новому правительству части армии Сирии.

В сирийской провинции Латакия в результате столкновений между правительственными силами и сторонниками Башара Асада погибли более 50 сотрудников сил безопасности. Глава МИД переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что страна прошла ещё одно испытание и «подавила восстание» сторонников Асада в Латакии, Тартусе и Хомсе. Общее число убитых среди мирного населения с начала вооружённых столкновений превысило 500 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 марта отметила, что Россия встревожена резким обострением ситуации в Сирии. Дипломат добавила, что в условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют национальное согласие, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от религиозной или национальной принадлежности.

В декабре 2024 года вооружённые группировки сирийской оппозиции начали масштабное наступление на правительственные силы. 8 декабря сирийская армия оставила Дамаск, боевики заявили о переходе власти в их руки. Президент Башар Асад сложил полномочия и покинул страну, получив политическое убежище в России. Главой временного правительства стал Ахмед аш-Шараа.