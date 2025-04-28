Латакия, Сирия, 28 апреля, 2025, 17:45 — ИА Регнум. В Сирии неизвестные извлекли останки бывшего президента страны Хафеза Асада из его могилы в городе Кардахе в провинции Латакия. Об этом 28 апреля сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на фотографии и видеозаписи из соцсетей.

Соцсети

Хафез Асад — отец бывшего президента Сирии Башара Асада. Он был главой государства с 1971 по 2000 год. После смерти его похоронили в родном городе Кардахе. Над его могилой построили мавзолей.

«Захоронение бывшего президента Хафеза Асада было раскопано. Могила, которая превратилась в черную яму, оказалась пустой. Неизвестные унесли останки из могилы в неизвестном направлении», — сказано в материале.

Телеканал отметил, что активисты, выложившие видео в Сеть, подозревают в извлечении останков Асада вооруженные группировки, действующие в районе. В роликах осквернением могилы занимаются люди в военной форме.

11 декабря прошлого года вооруженная толпа разорила могилу Хафеза Асада. Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии. В соцсетях распространились кадры, на которых видно, что могила экс-президента охвачена огнем, на других — вооруженные люди стоят вокруг нее внутри мавзолея.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря толпа снесла статую Хафеза Асада, которая стояла на главной площади в пригороде Джермана, почти в 10 км от центра Дамаска.

8 декабря МИД РФ сообщил, что Башар Асад решил оставить пост президента Сирии и покинул республику, дав поручение мирно передать власть. После этого он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.