Дамаск, 10 марта, 2025, 01:50 — ИА Регнум. Новые власти Сирии не допустят, чтобы внешние силы и местные стороны втянули страну в гражданскую войну. Такое заявление сделал 9 марта сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его канцелярии.

ИА Регнум Война в Сирии

«Мы сталкиваемся с новой опасностью, которую представляют попытки остатков прежнего режима и стоящих за ними внешних сил спровоцировать новый раздор и втянуть нашу страну в гражданскую войну с целью ее разделения и разрушения ее единства и стабильности», — указал аш-Шараа.

Лидер Сирии добавил, что Сирия останется стойкой и никаким местным сторонам либо внешним силам не удастся втянуть страну в хаос или гражданскую войну.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в пригороде сирийского города-порта Латакия развернулись ожесточенные бои между силами безопасности Сирии и сторонниками бывшего президента республики Башара Асада. Новый глава Сирии Ахмед аш-Шараа назвал происходящее одним из ожидаемых вызовов. Он призвал сохранять единство и мир, отметив, что у страны есть «потенциал выживания».

8 декабря 2024 года Асад сложил полномочия президента Сирии и покинул страну после успешного наступления вооруженных группировок оппозиции на Дамаск. Он получил политическое убежище в России. Главой временного правительства стал аш-Шараа.

6 марта в Латакии вспыхнули столкновения между сторонниками Асада и силами нового правительства страны. Также стычки начались в провинции Тартус. Власти республики ввели войска в эти регионы.

По данным курдского телеканала Rudaw на 8 марта, в ходе вооруженных столкновений в Сирии погибли не менее 532 мирных жителей. Также сообщается о гибели 93 представителей сил безопасности и 120 бойцов из числа сторонников бывшего президента.

Кроме того, 9 марта начались бои в портовом городе Банияс провинции Тартус. По информации сирийского государственного агентства SANA, сторонники Асада напали на газовую электростанцию, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру города, а правительственные силы пытаются вернуть объект под контроль.