Латакия, Сирия, 9 марта, 2025, 18:31 — ИА Регнум. В пригороде сирийского города-порта Латакия развернулись ожесточенные бои между силами безопасности Сирии и сторонниками бывшего президента республики Башара Асада. Об этом 9 марта сообщил телеканал Al Ikhbariya.

Global Look Press

«Ожесточенные столкновения происходят вокруг деревни Батанита в пригороде Латакии, куда бежали многие военные преступники прежнего режима Асада и группы вооруженных лиц, защищавшие их», — говорится в сообщении.

Новый глава Сирии Ахмед аш-Шараа назвал происходящее одним из ожидаемых вызовов. Он призвал сохранять единство и мир, отметив, что у страны есть «потенциал выживания».

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря 2024 года Асад сложил полномочия президента Сирии и покинул страну после успешного наступления вооруженных группировок оппозиции на Дамаск. Он получил политическое убежище в России. Главой временного правительства стал аш-Шараа.

7 марта в Латакии вспыхнули столкновения между сторонниками Асада и силами нового правительства страны. Также стычки начались в провинции Тартус. Власти республики ввели войска в эти регионы.

По данным курдского телеканала Rudaw на 8 марта, в ходе вооруженных столкновений в Сирии погибли не менее 532 мирных жителей. Также сообщается о гибели 93 представителей сил безопасности и 120 бойцов из числа сторонников бывшего президента.

Кроме того, 9 марта начались бои в портовом городе Банияс провинции Тартус. По информации сирийского государственного агентства SANA, сторонники Асада напали на газовую электростанцию, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру города, а правительственные силы пытаются вернуть объект под контроль.