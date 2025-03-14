Вашингтон, 14 марта, 2025, 03:33 — ИА Регнум. Распространение ядерного оружия на Европейском континенте не поддержит американский лидер Дональд Трамп. Об этом 14 марта заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

«Я не обсуждал этот вопрос с президентом, но был бы шокирован, если бы он поддержал размещение ядерного оружия ещё дальше — на востоке Европы. Речь идёт о будущем человеческой цивилизации», — пояснил Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

В этом вопросе необходимо быть осторожными, прокомментировал политик предложение президента Польши Анджея Дуды перенести ядерное оружие с территории США или Западной Европы на польскую территорию.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению главы Польши, Дональд Трамп мог бы принять решение о переносе ядерного оружия, так как границы НАТО в 1999 году переместились на восток. Спустя 26 лет, добавил он, нужно переместить в этом направлении и инфраструктуру.

Весной 2024 года Дуда заявил, что руководство Польши готово пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. В ответ на это глава польского МИД Радослав Сикорский отметил, что у Дуды нет полномочий обсуждать тему потенциального размещения ядерного оружия США на территории страны, так как это сложная тема для дискуссий.

В 2022 году польский лидер уже предлагал такую инициативу администрации США под руководством Джо Байдена, но она не была реализована.

Польша не в первый раз просит американцев разместить у себя ядерное оружие, но этого не произойдет, потому что Варшава является частью восточной буферной зоны НАТО, где никогда не будет такого оружия, подчеркнул руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По словам аналитика, для размещения ядерного оружия нужна необходимая соответствующая инфраструктура, с чем у поляков явно не всё в порядке. Помимо этого, требуется и политическая воля центра принятия решений НАТО, который находится в Вашингтоне, но такой воли нет ввиду отсутствия необходимого уровня доверия к Варшаве.