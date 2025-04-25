Варшава, 26 апреля, 2025, 00:22 — ИА Регнум. Заявления президента Польши Анджея Дуды о конфликте на Украине схожи с позицией, которую занимал бывший премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, известный подписанием Мюнхенского соглашения с Адольфом Гитлером. Об этом 25 апреля заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Иван Шилов ИА Регнум Радослав Сикорский

«Рекомендую президенту Дуде не повторять путь Чемберлена», — написал Сикорский в соцсети Х.

Таким образом глава МИД Польши отреагировал на слова Дуды, призывавшего к поиску компромисса для заключения мирного соглашения по конфликту на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля Анджей Дуда заявил, что Украине в какой-то степени придётся пойти на уступки в переговорах об окончании конфликта с Россией. При этом он не уточнил, какие именно шаги потребуются киевскому режиму. Президент Польши предположил, что мир не будет «комфортным» для какой-либо из сторон, а будет компромиссным и потому, вероятно, долговечным.

Британская газета Financial Times 24 апреля написала, что европейские союзники Украины пытаются убедить главу киевского режима Владимира Зеленского в необходимости территориальных уступок для мирного урегулирования конфликта. Отмечалось, что Великобритания, Германия и Франция опасаются выхода США из переговорного процесса по Украине.

Ранее кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», историк Кароль Навроцкий признался, что «глубоко разочарован» действиями Зеленского. Польша, по его словам, оказывает Украине значительную экономическую и военную помощь, но сама оказалась в проигрышном положении в бизнесе из-за решений Еврокомиссии. Польша не получила должной благодарности за помощь. Навроцкий пообещал наладить партнёрские отношения и защищать интересы польских предпринимателей, если станет президентом.