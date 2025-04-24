Варшава, 24 апреля, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Украине в какой-то степени придется пойти на уступки в переговорах об окончании конфликта с Россией. Об этом 24 апреля заявил президент Польши Анджей Дуда.

TASS / EPA/PIOTR NOWAK POLAND

«Украина тоже в какой-то мере должна будет уступить, поскольку, скорее всего, так и произойдет. В какой мере? Мне трудно сказать на этом этапе», — сказал Дуда в интервью телеканалу Euronews.

Политик не уточнил, на какие именно шаги придется пойти киевскому режиму. При этом Дуда предположил, что мир не будет «комфортным» для какой-либо из сторон, а будет компромиссным и потому, вероятно, долговечным.

Бывший польский премьер Лешек Миллер при этом призвал Украину признать Крым российским. Он также заявил, что власти страны не должны настаивать на продолжении военного конфликта «до последнего украинца», поскольку это дало бы Варшаве «худшую из возможных характеристик».

Ранее 24 апреля британская газета Financial Times написала, что три европейских союзника Украины пытаются убедить главу киевского режима Владимира Зеленского в необходимости территориальных уступок для мирного урегулирования конфликта. Отмечается, что Великобритания, Германия и Франция опасаются выхода США из переговорного процесса по Украине. Лондон, Берлин и Париж пытаются убедить украинское руководство в необходимости отказаться от части территорий.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля неназванный американский чиновник заявил: киевский режим выражает готовность уступить 20% своей территории, однако с условием признания этих земель не де-юре, а де-факто. Такой вариант развития событий предполагает временное признание контроля над ними, без намерения отдавать эти территории навсегда и официального отказа от усилий по возвращению земель в долгосрочной перспективе.

23 апреля официальный спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что для переговоров с Россией Украина должна устранить юридические препятствия. Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о своей готовности решить вопросы путем переговоров. 21 апреля глава государства предложил подумать над идеей о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре в формате двухсторонних переговоров с Украиной.