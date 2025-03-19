Варшава, 19 марта, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента страны Анджея Дуду в беззаконии, которое длилось восемь лет. Соответствующее заявление политик опубликовал 19 марта.

EPA/LESZEK SZYMANSKI/TASS

Туск подчеркнул, что восстановление верховенства закона является главной целью его правительства. Он также отметил, что времена, когда высшие эшелоны власти могли влиять на ход расследований, уже прошли.

«Пожалуйста, привыкните как-нибудь», — добавил он в сообщении, опубликованном на его странице в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что против Туска начато дело по обвинению в госперевороте. Помимо премьер-министра, по делу проходит глава минюста Адам Боднар.

Правительство Туска считает конституционный суд в его нынешнем виде нелегитимным из-за присутствия судей, незаконно назначенных во время правления партии «Право и справедливость» (PiS).

Туск возглавляет партию «Гражданская платформа», которая по итогам парламентских выборов 2023 года в коалиции с другими партиями сформировала новое правительство.