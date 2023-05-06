Материалы с тегом «Алексей Швед»
Суд арестовал главного фигуранта дела об избиении баскетболиста Шведа
В субботу, 6 мая, суд арестовал главного фигуранта дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы. 31-летнего мужчину днём ранее остановили в аэропорту Жуковского при попытке скрыться из России. Как сообщили в Прокуратуре Москвы, нападавшего арестовали сроком на два месяца...
6 мая 2023
Пресненский суд арестовал обвиняемых в избиении баскетболиста Шведа
Пресненский суд Москвы арестовал троих обвиняемых в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Все они останутся под стражей почти на два месяца. Ни один обвиняемый не признал свою вину. Как сообщил Telegram-канал «112», главным виновником инцидента может быть мужчина по имени Юсуф и он сейчас...
5 мая 2023
Суд арестовал первого обвиняемого в избиении баскетболиста Шведа
Пресненский суд Москвы в пятницу, 5 мая, арестовал первого обвиняемого в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемого взяли под стражу до 2 июля 2023 года. В ходе заседания он не...
5 мая 2023
Следствие запросило арест для подозреваемых в избиении баскетболиста Шведа
Следствие просит суд арестовать напавших на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе столичного Главка СКР. Дело расследует Пресненский межрайонный следственный отдел следственного управления по Центральному административному округу Главного...
5 мая 2023
Ватутин рассказал о состоянии баскетболиста ЦСКА Шведа
Состояние защитника московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа, который 2 мая при нападении получил черепно-мозговую травму, постепенно улучшается и он идёт на поправку, однако о возможных сроках выписки говорить ещё рано. Об этом 4 мая рассказал президент команды Андрей Ватутин. «Я как...
4 мая 2023
Подозреваемые в нападении на баскетболиста Шведа рассказали детали драки
Подозреваемые в нападении на защитника московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа рассказали о том, как произошла драка. Видеозапись допроса подозреваемых 3 мая опубликовало МВД России. Один из задержанных заявил, что правоохранители задержали его за драку на улице возле ресторана, и...
3 мая 2023
Обидчик Шведа рассказал, как сделал баскетболисту подсечку
Участник потасовки с баскетболистом ЦСКА Алексеем Шведом в ходе допроса после задержания рассказал, как в ходе драки повалил спортсмена подсечкой на землю. По словам мужчины, конфликт начался со словесной перепалки с супругой баскетболиста. Швед вступился за жену, и «начался физический контакт»...
3 мая 2023
Полиция задержала двоих подозреваемых в избиении баскетболиста ЦСКА Шведа
Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в избиении баскетболиста московской команды ЦСКА Алексея Шведа. Об этом 3 мая сообщил Telegram-канал 112. «За избиение звёздного баскетболиста Алексея Шведа задержаны двое», — говорится в сообщении и отмечается, что полиция...
3 мая 2023
Баскетболист ЦСКА Швед попал в больницу с черепно-мозговой травмой
Баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения, сообщил источник ИА REGNUM. Согласно полученной информации, Шведа нашли избитым на Большой Никитской улице в Пресненском районе Москвы. Уточняется, что в здании на Большой Никитской располагаются два ресторана...
2 мая 2023