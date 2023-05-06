Москва, 6 мая, 2023, 15:56 — ИА Регнум. В субботу, 6 мая, суд арестовал главного фигуранта дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы. 31-летнего мужчину днём ранее остановили в аэропорту Жуковского при попытке скрыться из России.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Как сообщили в Прокуратуре Москвы, нападавшего арестовали сроком на два месяца. Обвиняемый и его защитник возражали против этого и просили избрать как меру пресечения домашний арест.

«С учётом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 31-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили 2 мая возле ресторана на Большой Никитской в Москве. На следующий день полиция задержала подозреваемых в инциденте. Изначально конфликт произошёл между супругой спортсмена и одним из подсудимых, и Швед вступился за жену. Ему сделали подсечку и ударили по голове.

По делу первоначально задержали троих человек, последний задержанный скрывался до последнего момента. Днём ранее, 5 мая, Пресненский суд арестовал первых трёх фигурантов. Как полагает следствие, их действия не привели к тяжким последствиям для здоровья Шведа, потому они обвиняются только в хулиганстве. Тяжёлую травму ему нанес водитель одного из троих обвиняемых, пытавшийся скрыться — Юсуф Мирашуров. Соответственно, он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.