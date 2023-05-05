Москва, 5 мая, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы арестовал троих обвиняемых в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Все они останутся под стражей почти на два месяца. Ни один обвиняемый не признал свою вину.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПБК ЦСКА Алексей Швед

Как сообщил Telegram-канал «112», главным виновником инцидента может быть мужчина по имени Юсуф и он сейчас находится на свободе, но собирается написать явку с повинной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили 2 мая. Спортсмена обнаружили возле ресторана на Большой Никитской в Москве. На следующий день полиция задержала подозреваемых в инциденте.

Изначально конфликт произошёл между супругой спортсмена и одним из подсудимых, и Швед вступился за жену. Тогда ему сделали подсечку и ударили по голове. В итоге трёх фигурантов обвинили в групповом хулиганстве с применением насилия.