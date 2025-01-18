Санкт-Петербург, 18 января, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Баскетболист Алексей Швед вернулся в Россию и подписал контракт с петербургским «Зенитом», который выступает в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщил председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

«Алексей подписал контракт. До конца сезона пока, а там посмотрим. Когда сыграть сможет? В понедельник пройдет медосмотр и будет тренироваться с командой потом», — рассказал он ТАСС.

Ранее Швед уже выступал в Единой лиге ВТБ за подмосковные «Химки» и за московский ЦСКА, он дважды становился лучшим снайпером турнира, а также дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона. Россиянин играл в Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) за «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк».

В октябре 2023 года Швед перешёл в китайский клуб «Шаньси Лунгс», однако в декабре 2024 года стало известно, что его исключили из заявки клуба.