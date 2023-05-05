Следствие запросило арест для подозреваемых в избиении баскетболиста Шведа
Москва, 5 мая, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Следствие просит суд арестовать напавших на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе столичного Главка СКР.
Дело расследует Пресненский межрайонный следственный отдел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК по Москве.
«Сегодня следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», ― заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
В следственном ведомстве добавили, что по делу назначили судебно-медицинские экспертизы, изучаются записи камер видеонаблюдения. Задержанным по подозрению в нападении на баскетболиста предъявлено обвинение, но вину они не признают.
Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Швед 2 мая получил черепно-мозговую травму в результате нападения неизвестных. Спортсмена обнаружили избитым на Большой Никитской улице в Пресненском районе Москвы.
На следующий день правоохранители задержали подозреваемых в нападении на спортсмена. Трём фигурантам 2003, 2005 годов рождения предъявили обвинение в групповом хулиганстве с применением насилия.
Как рассказал президент команды ЦСКА Андрей Ватутин, состояние защитника московского баскетбольного клуба Алексея Шведа постепенно улучшается, он идёт на поправку, однако о возможных сроках выписки говорить ещё рано.