Материалы с тегом «Александр Бородай»
Депутат Госдумы Александр Бородай попал под обстрел в зоне СВО
Депутат Госдумы, командир разведывательно-штурмовой бригады Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай попал под обстрел со стороны ВСУ в зоне спецоперации, он не пострадал, но двое находившихся с ним офицеров получили ранения, сообщили 22 июля в Союзе добровольцев, который возглавляет депутат...
22 июля 2023
В Госдуме отреагировали на отключение Киевом ЛЭП, питающей Запорожскую АЭС
Тот факт, что Украина отключила ЛЭП, питающую Запорожскую атомную электростанцию, говорит о растущей вероятности атомного терроризма со стороны Киева, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай («Единая Россия»). Об этом он...
4 июля 2023
В Госдуме согласились с мнением из США, что Киев способен взорвать ЗАЭС
Современная Украина является террористической организацией, которая уже доказала, что способна на любые акты терроризма, в том числе и экологического, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай («Единая Россия»). Поэтому...
26 июня 2023
Историк оценил перспективу завершения СВО после провала наступления ВСУ
Сроки окончания специальной военной операции (СВО) на Украине весьма туманны, и провал украинских войск на анонсированном контрнаступлении не приведёт к завершению конфликта. Такой точкой зрения в беседе с ИА REGNUM поделился кандидат исторических наук, политолог, публицист Михаил Смолин...
4 мая 2023
В Госдуме оценили вероятные исходы контрнаступления ВСУ
Провал Вооружённых сил Украины в ходе контрнаступления не приведёт к незамедлительному окончанию специальной военной операции. Об этом в четверг, 4 мая, заявил депутат Государственной думы Александр Бородай. «Это [контрнаступление] может быть важным этапом в развитии специальной военной операции...
4 мая 2023