Москва, 4 июля, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Тот факт, что Украина отключила ЛЭП, питающую Запорожскую атомную электростанцию, говорит о растущей вероятности атомного терроризма со стороны Киева, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай («Единая Россия»). Об этом он заявил 4 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«Я спокойно воспринимаю эту новость по одной простой причине — мы давно знали, что Украина готовится к любым актам терроризма», — указал парламентарий.

По его словам, в настоящее время так называемое украинское контрнаступление захлёбывается. Оно безрезультатно. ВСУ исчерпали немалую часть своих резервов, хотя нельзя сказать, что таковых нет вовсе. Бородай подчеркнул, что у ВСУ пока есть возможность для нанесения одного-двух сильных ударов.

Но пока украинская армия исчерпывает резервы без всяких видимых достижений. Какие-то продвижения есть, но их нельзя считать прорывом и преподнести как успех не только населению, но и «западным хозяевам». Соответственно, отчитываться придётся и за потраченные гигантские суммы, и за утраченные материальные ресурсы в виде всё той же бронетехники, указал депутат.

Тем более, как уточнил Бородай, утрата этой бронетехники болезненна не только для террористической организации «Украина» и её руководства, но и для западных хозяев этого режима. Для последних она болезненна с точки зрения репутации военно-промышленного комплекса.

«Это ведь были «непобедимые бронемашины». И вот сегодня этих бронемашин нет. Соответственно, им приходится принимать экстренные меры. А экстренные меры — это акты масштабного террора. Поэтому вывод о готовности Киева к атомному терроризму напрашивается. Это стало очень вероятно», — подытожил депутат.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам советника гендиректора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа, власти Украины минувшей ночью отключили Днепровскую линию электропередачи, питавшую электричеством Запорожскую АЭС.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим готовит теракт на ЗАЭС. По её словам, об этом, в частности, свидетельствует то, что в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

Не исключил развития такого сценария и член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, цель такой провокации — добиться полной изоляции России от мирового сообщества.

Как писало ИА Регнум, Киев уже давно готовит общество к вероятности ЧП на ЗАЭС. При этом вина приписывается российской стороне. Одной из версия Киева было то, что Москва якобы может спровоцировать аварию скачком напряжения на АЭС. Однако подача электричества на обеспечивается именно с украинской стороны по 750-киловольтной линии электропередачи «Днепровская», и в своих утверждениях о готовящемся скачке напряжения разведка Украины, по сути, уже вышла на саму себя.