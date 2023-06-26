Москва, 26 июня, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Современная Украина является террористической организацией, которая уже доказала, что способна на любые акты терроризма, в том числе и экологического, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай («Единая Россия»). Поэтому, как полагает парламентарий, прогноз разведчика американской армии в отставке Скотта Риттера о том, что ВСУ могут устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, дабы потом обвинить в этом Россию, может сбыться.

Таисия Воронцова/РИА Новости Запорожская АЭС

«Они, конечно, могут на это пойти! — сказал Бородай корреспонденту ИА Регнум 26 июня. — Современная Украина является террористической организацией, спонсируемой США и западным миром, она способна на любые акты терроризма. В том числе и терроризма экологического. В этом мы наглядно убедились в случае Каховской ГЭС».

Тем более, как отметил депутат, наступление ВСУ, на которое они так рассчитывали, идёт «крайне паршиво». И несмотря на то, что за последнее время в связи с тревожными событиями в России 24 июня они усилили свои наступательные «порывы и позывы», всё это даёт очень слабый эффект.

Бородай подчеркнул, что роскошные многомесячные анонсы о стремительном продвижении ВСУ и о том, что уже в июле они будут ходить по ялтинской набережной, оказались ложью. Население Украины начинает понимать, что с контрнаступлением что-то не так. В свою очередь, руководство ВСУ, которое осознаёт, что мобилизационный украинский резерв заканчивается, что армия несёт потери западной бронетехники и сталкивается с огромным расходом западных снарядов, может пойти на такой радикальный шаг, как организация катастрофы на Запорожской АЭС.

«Проблема в том, что, несмотря на то, что Вашингтон плотно контролирует власти Украины, это сборище проходимцев, авантюристов и откровенных нациков способно на любые эскапады. Поэтому я не уверен, что США, невзирая на всю плотность их контроля, способны удержать ситуацию в руках», — подчеркнул Бородай.

В связи с этим он напомнил, что США в своё время создавали много террористических группировок. Однако им много раз доводилось терять над ними контроль. Например, так однажды произошло с «Аль-Каидой» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«И в случае с Украиной события могут двигаться по тому же самому сценарию», — подытожил Бородай.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению Риттера, после подрыва ВСУ Каховской ГЭС президент Украины готов предпринять отчаянную попытку и устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС на фоне военных неудач Киева.

При этом ранее Зеленский в интервью телеканалу NBC News обвинил Россию в том, что она якобы готовит подрыв Запорожской АЭС.

Однако даже власти США не решились подтвердить его слова. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признался, что у него нет фактов, которые могли подкрепить заявления главы киевского режима.

В России высказывания украинского президента назвали ложью и заверили, что РФ и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов по защите Запорожской АЭС.

Кроме того, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа констатировал, что это власти Украины не заинтересованы в ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции, так как в противном случае они не стали бы обстреливать этот объект.