Донецк, 4 мая, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Провал Вооружённых сил Украины в ходе контрнаступления не приведёт к незамедлительному окончанию специальной военной операции. Об этом в четверг, 4 мая, заявил депутат Государственной думы Александр Бородай.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Это [контрнаступление] может быть важным этапом в развитии специальной военной операции. Если ситуация развернётся для нас удачно, то противник может… даже потерять контроль над войсками. Но это не значит, что СВО закончится», — сказал Бородай в интервью «Парламентской газете».

Депутат Госдумы добавил, что цели и задачи специальной военной операции, поставленные президентом России, на сегодняшний день ещё не достигнуты.

«Я лично убеждён в том, что без достижения этих целей она завершиться не может», — отметил Бородай.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что все действия ВСУ прогнозируемы, а любые попытки украинской армии совершить прорыв на каком-либо участке фронта обречены на провал.