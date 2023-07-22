ДНР, 22 июля, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, командир разведывательно-штурмовой бригады Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай попал под обстрел со стороны ВСУ в зоне спецоперации, он не пострадал, но двое находившихся с ним офицеров получили ранения, сообщили 22 июля в Союзе добровольцев, который возглавляет депутат.

Владимир Гердо/ТАСС Александр Бородай

«При выезде комбрига [Бородая] и офицеров штаба бригады с позиций, находящихся на южном фланге бахмутской группировки, автомобиль был обстрелян — дорога, по которой осуществлялось движение, простреливается», — сказано в сообщении в Telegram-канале организации.

Противник корректировал удары с помощью беспилотника, отметили в Союзе. Автомобиль был изрешечен осколками. Два офицера штаба бригады, находившиеся на заднем сиденье, получили ранения. Водитель сумел направить автомобиль в лесопосадку, где раненым оказали первую помощь, а потом отвезли в госпиталь.

Ранее 22 июля в Минобороны РФ сообщили, что группа журналистов, готовившая материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Запорожской области, попала под артиллерийский удар со стороны Украины. Один из журналистов, военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв, скончался. Жизни ещё трёх раненых ничто не угрожает, они получают всю необходимую помощь, добавили в ведомстве.