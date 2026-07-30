Ханты-Мансийск, 30 июля, 2026, 12:35 — ИА Регнум. «Самотлорнефтегаз», один из ключевых добывающих активов «Роснефти», начал применение быстровозводимых опор воздушных линий электропередачи (напряжением 35 и 110 кВ) на Самотлорском месторождении. Новое решение позволило сократить время монтажа с пяти суток до одного дня и обеспечить оперативное восстановление энергосбережения объектов нефтедобычи во время ремонтных работ.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Новые опоры представляют собой сборно-разборную конструкцию. Вес каждой секции не превышает 140 кг, а всей системы — две тонны, что делает оборудование высокомобильным. Для транспортировки такого компактного комплекта в сложенном виде достаточно одного грузового автомобиля.

Опоры изготовлены на российском заводе из современных сверхпрочных материалов. Это гарантирует надежную работу в северном климате — при сильных ветрах, низких температурах и образовании наледи. Использовать комплекты можно круглогодично.

Для оперативной сборки конструкции достаточно бригады из 5-7 человек без привлечения тяжелой спецтехники. Опоры устанавливаются на специальные башмаки прямо на грунте, в том числе на слабонесущих болотистых почвах, что особенно актуально для Самотлорского месторождения.

Повышение эффективности работы производственных активов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания планомерно работает над рациональным использованием энергоресурсов, оптимизацией электрических нагрузок и сокращением энергопотребления.

Справка. АО «Самотлорнефтегаз» — один из ключевых добывающих активов «Роснефти», ведущий производственную деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Разрабатывает самое крупное в России и одно из крупнейших в мире Самотлорское месторождение.