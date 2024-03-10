Материалы с тегом «Электричество»
После удара ВСУ по подстанции запорожские Пологи перевели на генераторы
Город Пологи в Запорожской области после пожара на электроподстанции вследствие атаки ВСУ перевели на дизельные генераторы. Об этом 10 марта сообщили в администрации Пологовского района. «На данный момент электропитание производится за счёт дизель-генераторных установок», ― сообщили власти в...
10 марта 2024
Около электроподстанции в Екатеринбурге произошёл хлопок
В антитеррористической комиссии Свердловской области вечером 2 марта сообщили, что около электроподстанции в Екатеринбурге произошёл хлопок, сопровождающийся яркой вспышкой. Инцидент случился из-за неисправности оборудования. Специалисты уточнили, что хлопок раздался вблизи ОПУ ПС «Калининская» —...
2 марта 2024
На выставке-форуме «Россия» обсудили достижения в сфере энергетики
В рамках Форума национальных достижений на Международной выставке «Россия» 20 февраля состоялось пленарное заседание «Лидерство и устойчивость российской энергетики», на котором участники мероприятия обсудили успехи отрасли, а также роль регионов в её развитии. Об этом ИА Регнум сообщили в...
20 февраля 2024
Почти 15 тыс. жителей Днепропетровской области остались без электричества
Порядка 15 тысяч жителей Днепропетровской области Украины остались без электроснабжения в результате произошедших после атаки беспилотников пожаров. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. По его словам, также были обесточены две котельные в...
3 февраля 2024
Департамент ЖКХ Москвы объяснил ярко-зелёную вспышку над Подольском
Появившаяся в СМИ информация о взрыве и пожаре на одной из электроподстанций в Новой Москве (ТиНАО) не соответствует действительности, а запечатлённая на видео вспышка вызвана коротким замыканием, которое никак не повлияло на электроснабжение. Об этом говорится в заявлении департамента ЖКХ Москвы...
30 января 2024