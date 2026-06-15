Уфа, 15 июня, 2026, 14:31 — ИА Регнум. Двое выпускников корпоративного «Роснефть-класса» уфимского лицея № 62 получили высший результат — 100 баллов — по итогам сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии. Высокие показатели в очередной раз подтвердили эффективность профильной подготовки школьников в рамках реализации масштабной корпоративной образовательной программы «Роснефти» «школа/колледж — вуз — предприятие».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В этом году максимальную оценку на госэкзамене продемонстрировали Юлиана Ахматдинова и Самир Гилязетдинов. Оба выпускника 11-го «Роснефть-класса» уже определились со своим профессиональным будущим и планируют связать дальнейшую жизнь с производственным сектором. Юлиана хочет стать химиком-технологом. Самир нацелен на инженерную карьеру и планирует продолжить обучение в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ), который является одним из стратегических вузов-партнеров компании.

«Роснефть-классы» выступают первой ступенью системы компании по подготовке квалифицированных специалистов нефтяной отрасли. В профильных классах старшеклассники проходят углубленную подготовку по физике, химии, математике и информатике, активно участвуют в научно-исследовательской работе, а также знакомятся со спецификой производственной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли.

«Роснефть» сотрудничает с 206 образовательными организациями в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа — колледж/вуз — предприятие». Среди партнеров — 84 российских и зарубежных вуза, 66 колледжей и 56 школ. Программа действует с 2005 года и направлена на формирование внешнего кадрового резерва из числа школьников и студентов в регионах производственной деятельности компании.

В Республике Башкортостан действуют пять «Роснефть-классов». При поддержке «Башнефти» (входит в «Роснефть») в марте состоялся региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2026», участие в котором приняли более 3 тыс. студентов. А в мае этого года в Уфе состоялась открытая школьная олимпиада по химико-математическому и физико-математическому профилям, организованная «Башнефтью» на площадке Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). Главным призом для победителей олимпиады стали дополнительные 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в университет. Интеллектуальное состязание собрало более 500 старшеклассников из Уфы и различных районов республики.