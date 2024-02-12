Материалы с тегом «Экзамены»
В Запорожской области девятиклассники получат аттестаты без госэкзаменов
Выпускники девятых классов школ Запорожской области в 2023-24 учебном году получат аттестаты по итогам промежуточного оценивания без прохождения государственных экзаменов, сообщила 12 февраля глава отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального министерства образования и...
12 февраля 2024
Выпускникам объяснили, как изменить выбор предметов на ЕГЭ после дедлайна
В срок до 1 февраля текущего года учащиеся 11-х классов должны определиться с предметами для сдачи ЕГЭ. В дальнейшем изменить свой выбор нельзя, за исключением ряда случаев. О том, какие могут быть причины для смены предметов, рассказал руководитель методологии и разработки образовательных программ...
28 января 2024
Автоэксперт предложил изменить правила экзаменов на водительские права
В России экзамены на получение водительских прав давно пора привести в соответствие с современными реалиями, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА Регнум. Ранее стало известно, что МВД России разработало новый...
23 декабря 2023
Власти Латвии намерены выслать из страны несколько тысяч россиян
Управление по делам гражданства и миграции Латвии отправило письма 3255 проживающим в республике гражданам России, уведомив их об истечении срока действия вида на жительство, сообщил 5 октября портал Rus. lsm. lv. Письма ведомство направило тем россиянам, которые не подали документы на...
5 октября 2023
Глава Рособрнадзора сообщил, что школы почти на 100% подготовились к ЕГЭ
Почти все школы в России подготовились к проведению основного периода ЕГЭ. Об этом 16 мая сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время выступления в рамках горячей линии, трансляцию которой организовало ведомство на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «У нас готовность практически...
16 мая 2023