Материалы с тегом «ЕГЭ»
Рособрнадзор рассказал о сроках для пересдачи ЕГЭ
Пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) планируется на основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, сообщили 12 марта «РИА Новости» в пресс-службе Рособрнадзора. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать пересдачу ЕГЭ, в соответствии с посланием президента РФ, в...
12 марта 2024
Выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ на выбор в 2024 году
Выпускники школ получат право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании в вузах, сообщил 6 марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «С июня этого года эта возможность у выпускников появится», — заявил руководитель ведомства. Как уточнил Музаев, если по каким-то причинам выпускник...
6 марта 2024
Абсолютное большинство россиян поддержало идею Путина о пересдаче ЕГЭ
Порядка 76% граждан России поддержали предложение российского лидера Владимира Путина дать возможность выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по одному предмету в том же году до окончания приёмной кампании в вузах. Об этом говорится в социальной опросе, проведённом рекрутинговым сервисом SuperJob...
1 марта 2024
Кравцов рассказал о проработке изменений в пересдаче ЕГЭ
Минпросвещения вместе с Рособрнадзором, педагогами и родителями школьников проработает изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ выпускниками школ. Об этом глава министерства Сергей Кравцов сообщил 29 февраля журналистам. Он отметил, что совершенствуется сама процедура сдачи ЕГЭ. Что...
29 февраля 2024
В ГД заявили, что новый механизм пересдачи ЕГЭ касается всех предметов
Предложенный президентом России Владимиром Путиным механизм пересдачи одного из предметов в рамках ЕГЭ будет касаться всех предметов, а не только обязательных, заявила 29 февраля глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Возможность пересдать один из предметов будет способствовать...
новость часа
29 февраля 2024
Возможность пересдачи ЕГЭ может появиться уже в 2024 году
Пересдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по новой системе, предложенной президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, вероятней всего, можно будет уже в 2024 году. Об этом сообщила первый заместитель главы комитета Государственной думы по просвещению Яна...
29 февраля 2024
Путин призвал разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ
Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию. Нужно дать выпускникам второй шанс, разрешить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах, пояснил президент. Путин также...
29 февраля 2024
В Запорожской области девятиклассники получат аттестаты без госэкзаменов
Выпускники девятых классов школ Запорожской области в 2023-24 учебном году получат аттестаты по итогам промежуточного оценивания без прохождения государственных экзаменов, сообщила 12 февраля глава отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального министерства образования и...
12 февраля 2024
Выпускникам объяснили, как изменить выбор предметов на ЕГЭ после дедлайна
В срок до 1 февраля текущего года учащиеся 11-х классов должны определиться с предметами для сдачи ЕГЭ. В дальнейшем изменить свой выбор нельзя, за исключением ряда случаев. О том, какие могут быть причины для смены предметов, рассказал руководитель методологии и разработки образовательных программ...
28 января 2024
Рособрнадзор утвердил период проведения ЕГЭ в 2024 году
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) утвердила рамки проведения Единого государственного экзамена в 2024 году. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства. «В соответствии с утверждёнными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдёт...
29 декабря 2023
На ЕГЭ не разрешат калькуляторы — глава Рособрнадзора
Никаких калькуляторов на математике во время ЕГЭ у школьников не будет — речи о разрешении пользоваться ими не идёт. Об этом заявил «РИА Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Как пояснил Музаев, решение об использовании разрешённых справочных материалов на экзаменах принимают не сотрудники...
25 декабря 2023
В Рособрнадзоре выступили против отмены ЕГЭ
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ответил на призыв отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) и назвал данный способ проверки знаний объективным. По его словам, нет больше утечек и замечаний от экспертов по поводу объективности проведения ЕГЭ. «Сейчас экзамен проходит объективно, утечек...
25 декабря 2023
Рособрнадзор допустил появление ЕГЭ по арабскому языку
Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев заявил, что в будущем возможно появление Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по арабскому языку. Он сообщил, что Россия открыта для Востока и вопрос обоюдного изучения русского и арабского языков...
13 декабря 2023
ЕГЭ в 2024 году пройдёт с 22 марта по 1 июля
Российские школьники в 2024 году будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 22 марта по 1 июля. Проект расписания Минпросвещения и Рособрнадзора 17 ноября опубликовали на федеральном интернет-портале проектов нормативных правовых актов. С 22 марта стартует досрочный период, он продлится...
17 ноября 2023
Гладков рассказал, будут ли сдавать ЕГЭ в Белгородской области в этом году
Формат проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Белгородской области в этом году будет зависеть от оперативной обстановки, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области, которая регулярно сталкивается с обстрелами ВСУ, отметил, что пока ЕГЭ рассчитывают...
1 ноября 2023
Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в 2024 году
Минобрнауки России определило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимые для поступления в вузы в 2024/2025 учебном году. Соответствующий документ опубликован 26 сентября на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, минимальное количество...
новость часа
26 сентября 2023
Произведения отечественных классиков сохранят в ЕГЭ и ОГЭ по литературе
Произведения отечественных классиков не исключат из основного и единого государственных экзаменов, проверка знаний их произведений останется. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. «В рамках единой программы по литературе мы усилили и...
31 августа 2023
Абитуриентам будут начислять три балла к ЕГЭ за серебряную медаль
Абитуриентам будут начислять дополнительные баллы к результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) за золотые и серебряные медали. Об этом 30 августа заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Соловьёв Live». «Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль...
30 августа 2023
В Минпросвещения опровергли исключение классиков из ЕГЭ по литературе
Информация об исключении произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других русских классиков из ЕГЭ по литературе 2024 года не соответствует действительности, сообщила 29 августа пресс-служба Минпросвещения России. В министерстве уточнили, что ни одно из произведений русской литературы, литературы...
29 августа 2023
В Госдуме призвали объяснить, почему Пушкин исчез из ЕГЭ по литературе
Члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направили запрос министру просвещения Сергею Кравцову и попросили его разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по русской литературе убрали ряд классических авторов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. «Прошу вас…...
28 августа 2023