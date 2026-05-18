Воронеж, 18 мая, 2026, 15:40 — ИА Регнум. Сотрудники АО «Воронежнефтепродукт» (входит в НК «Роснефть») приняли участие во всероссийской акции «Ночь музеев» в Воронеже. Организованные волонтерами «Роснефти» просветительские мероприятия прошли на территории Воронежского государственного биосферного природного заповедника им. В. М. Пескова и были посвящены теме «Родное».

Гости заповедника смогли узнать много интересных фактов об истории края, а также увидеть, как судьба малой родины вплетена в летопись страны. Для всех желающих была организована фотозона с белым медведем — символом «Роснефти» и корпоративной программы лояльности «Семейная команда». Для самых юных посетителей заповедника на стенде «Роснефти» были подготовлены развивающие игры, посвященные достопримечательностям Воронежской области. Посетители могли принять участие в викторине о природе и истории Центрального Черноземья, экологических проектах компании.

В июне 2024 года «Роснефть» и министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма. За это время компания совместно с Воронежским туристско-информационным центром запустили уже пять автомобильных маршрутов по знаковым туристическим местам, которые проходят через АЗС компании. В состав одного из маршрутов под названием «Восток» входит Воронежский биосферный заповедник, который является одним из знаковых туристических объектов региона.

Биосферный заповедник, в 2023 году отметивший свое 100-летие, — центр притяжения семей с детьми, любителей экотуризма и прогулок на свежем воздухе. Здесь оборудованы живописные экотропы, работают многочисленные музеи и Бобровый городок, на территории которого расположен единственный в России бобронариум. Один из самых необычных экспонатов заповедника — старейший на территории Воронежской области 400-летний дуб.

Корпоративная программа «Платформа добрых дел» объединяет свыше 108 тысяч работников «Роснефти». Силами волонтёров компании за 2025 год было реализовано около 1700 социальных проектов и мероприятий. Корпоративное волонтерство имеет большое значение для решения общественно значимых задач в регионах присутствия «Роснефти» и охватывает различные направления: гуманитарное, социальное, спортивное и экологическое.

